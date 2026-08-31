Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером детали их предстоящего визита в Киев. Об этом сообщил украинский лидер в соцсетях.

«Хороший телефонный разговор с представителями президента (США Дональда) Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он был подробным и конструктивным. Важно, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы обсуждаем дату визита в Украину. Эта поездка была бы очень полезной для выработки решений на пути к миру», – написал он.

Зеленский также рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, отметив незначительные успехи российской стороны, которые достигаются ценой огромных потерь.

Кроме того, он сообщил, что переговорные команды продолжат взаимодействовать для согласования повестки и определения графика дальнейших контактов.