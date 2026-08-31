Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед официальной встречей с президентом Ирана Масудом Пезешкианом предложил ему попробовать воду Istisu, производимую в Кельбаджаре.

Перед началом встречи президентов Азербайджана и Ирана состоялся теплый и непринужденный разговор. Алиев обратил внимание на то, что Пезешкиану налили «Боржоми», и предложил ему попробовать воду Istisu из Кельбаджара.

«Вы пьете грузинскую воду, выпейте и азербайджанскую воду. Здесь есть отличная Istisu», – сказал президент.

Пезешкиан попробовал воду и, судя по реакции, остался доволен.

Примечательно, что разговор президентов проходил на азербайджанском языке.

