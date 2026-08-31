Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская администрация не ставит своей целью разрушение иранской экономики.

Отвечая на вопрос о том, когда, по его оценке, действия США «могут привести к развалу экономики Ирана», Бессент заявил, что это способно произойти «в течение нескольких недель или месяцев».

«Мы поддерживаем (морскую) блокаду, продолжаем оказывать экономическое давление», – отметил он в разговоре с журналистами на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы двадцати (G20) в Ашвилле, штат Северная Каролина.

При этом он указал, что иранская экономика не обязательно должна развалиться. По его словам, цель Вашингтона заключается в том, чтобы «привести в чувства» иранское руководство.

Бессент также сообщил, что представители стран Евросоюза на встрече в Ашвилле «выразили всестороннюю поддержку» проводимой США кампании экономического давления на Иран.

