Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представляет угрозу не только для Турции, но и для глобальной безопасности.

«Нетаньяху, ставший общим врагом человечества и международного сообщества, – и я подчеркиваю: сам Нетаньяху – преступник и виновник геноцида – на данном этапе не тот человек, к словам которого следует относиться серьезно», – сказал Фидан.

По словам министра, Нетаньяху и представляемый им образ мышления представляют угрозу не только для Турции, но и для глобальной безопасности в целом.

Он также отметил, что было бы серьезной ошибкой рассматривать эту ситуацию исключительно как проблему Анкары.

