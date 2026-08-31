Minval Politika выяснил имена активистов «Другой России Э. В. Лимонова», участвовавших в провокационных акциях против дипломатических представительств Азербайджана в России.

Речь идет о:

Глебе Сергеевиче Ежове, 6 февраля 2006 года рождения;

Даниле Вячеславовиче Шмалько, 16 июня 2001 года рождения;

Иване Владимировиче Губине, 17 мая 2007 года рождения.

Примечательно, что все трое уже участвовали в аналогичной антиазербайджанской акции 27 августа 2025 года у консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге. Тогда полиция «задержала» Ежова, Шмалько и Губина непосредственно после провокации.

Напомним, 27 августа этого года у гостевого дома посольства Азербайджана в России вновь были размещены провокационные плакаты антиазербайджанского содержания. Ответственность за акцию взяли на себя нацболы из Партии Лимонова.

МИД Азербайджана решительно осудил произошедшее, назвав его попыткой искусственно обострить азербайджано-российские отношения и возможной частью кампании против Азербайджана в российских СМИ. Баку также призвал российские правоохранительные органы провести всестороннее расследование и принять меры для недопущения подобных провокаций в дальнейшем.

Особенно показателен возраст участников: Ежов родился в 2006 году, Губин — в 2007-м, Шмалько — в 2001-м. Трудно поверить, что столь молодые активисты самостоятельно выбирают внешнеполитические мишени, год за годом организуют практически одинаковые акции у азербайджанских диппредставительств и формируют для них нужные лозунги.

Куда логичнее предположить, что в этой истории они являются лишь исполнителями — удобным и легко заменяемым «уличным ресурсом», тогда как реальные инициаторы подобных провокаций предпочитают оставаться за кадром. И если идти дальше в этой логике, то искать их, вероятно, стоит не на улице, а в кабинетах одной из кремлевских башен.