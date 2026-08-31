Встреча Алиева и Пашиняна завершилась.

Переговоры продлились больше часа. После завершения встречи лидеры вместе вышли с места ее проведения.

По информации «АзерТадж», лидеры подчеркнули историческое значение Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года, Совместной декларации, подписанной президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в присутствии президента США Дональда Трампа, а также парафирования согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит через территорию Азербайджана зерна и других товаров из третьих стран в Армению, а также налаживание торговых связей между двумя странами были отмечены как важные практические проявления дивидендов мира.

Лидеры также приветствовали контакты между деловыми кругами и обменялись мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимовыгодного экономического, торгового и энергетического сотрудничества.

Стороны отметили важную роль соответствующих государственных комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы и подчеркнули необходимость продолжения их работы в соответствии с достигнутыми между двумя странами договоренностями.

Лидеры обсудили последующие практические шаги по реализации «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), ставшего одним из важных итогов Вашингтонского мирного саммита, и отметили значение проектов по развитию связности вдоль маршрута.

Алиев и Пашинян также положительно оценили контакты по укреплению доверия с участием парламентариев и представителей гражданского общества, отметив их вклад в укрепление взаимного доверия и поддержку более широкой мирной повестки.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян договорились продолжить шаги по дальнейшему укреплению устойчивого мира, продвижению процесса нормализации межгосударственных отношений и развитию связей посредством прямых двусторонних контактов.

13:09 В Бишкеке началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

12:55 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу в Бишкеке.

Оба лидера прибыли сегодня в Кыргызстан для участия в мероприятиях на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.