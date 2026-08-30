Первая встреча «Мекканского альянса» с участием Турции, Пакистана и Саудовской Аравии состоится 31 августа в Стамбуле. Об этом Haber Global сообщили источники в турецком МИД.

Ожидается, что во встрече примут участие глава МИД Турции Хакан Фидан, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

Встреча станет первым заседанием Стратегического политического и оборонного комитета, создание которого предусмотрено для определения основных направлений сотрудничества трех стран в рамках «Мекканского соглашения о совместной обороне».

Главы внешнеполитических ведомств планируют обсудить вопросы международной безопасности, развитие оборонного потенциала и повышение оперативной совместимости вооруженных сил трех государств. Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству в оборонной промышленности, включая реализацию совместных производственных и научно-исследовательских проектов.

Кроме того, стороны намерены рассмотреть расширение взаимодействия в борьбе с терроризмом, а также определить формат работы Секретариата, который будет координировать деятельность альянса, и других предусмотренных механизмов.

По итогам встречи планируется подготовить дорожную карту дальнейших шагов.

Источники в МИД Турции подчеркнули, что «Мекканское соглашение о совместной обороне» открывает возможности для укрепления безопасности, мира и стабильности в регионе, а также позволяет решать вопросы безопасности на основе сотрудничества, отдавая приоритет миру и процветанию вместо конфронтации.