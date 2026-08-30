Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешнеполитических вопросов администрации Президента Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате бывшего армяно-азербайджанского конфликта пропавшими без вести остаются 4 010 граждан страны.

«Для Азербайджана судьба пропавших без вести остается вопросом глубокого гуманитарного и национального значения. В результате бывшего армяно-азербайджанского конфликта 4 010 граждан Азербайджана зарегистрированы как пропавшие без вести», – написал Гаджиев в соцсети X.

Он указал, что этот вопрос постоянно находится в центре внимания президента Ильхама Алиева. По его словам, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан продолжает системную работу по поиску пропавших без вести граждан республики, установлению их личности и возвращению останков семьям после десятилетий неопределенности.

«Проверяются показания свидетелей, исследуются предполагаемые места захоронений, раскапываются массовые захоронения, а обнаруженные останки исследуются посредством судебно-медицинской и ДНК-экспертизы. На сегодняшний день обнаружены 32 массовых захоронения, а личности 328 пропавших без вести установлены посредством ДНК-экспертизы», – подчеркнул помощник президента.

Гаджиев также заявил, что предоставление Арменией точной и исчерпывающей информации о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, включая сведения о местах их захоронения, остается крайне важным. По его словам, такое сотрудничество является прежде всего гуманитарным обязательством и необходимо для того, чтобы положить конец многолетней неопределенности, в которой продолжают жить тысячи семей.

«Несмотря на сложный рельеф, погодные условия, а также опасность, создаваемую минами и неразорвавшимися боеприпасами, поисковые операции продолжаются с использованием всех имеющихся ресурсов и передовых технологий. Каждая семья имеет право знать судьбу своих близких. У каждого пропавшего без вести человека есть имя. Каждая семья заслуживает получить ответ», – говорится в публикации.