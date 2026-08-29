Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения о возможном участии в президентской гонке в США в 2028 году.

«На 100% ложь», — написал Хегсет в соцсети X, комментируя публикацию NBC News. По его словам, его единственной задачей остается работа во главе Пентагона.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Хегсет в последние месяцы обсуждал с близкими возможность выдвижения на пост президента. В Пентагоне эту информацию также назвали ложной.

В числе основных потенциальных кандидатов от республиканцев в 2028 году сейчас называют вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. При этом Дональд Трамп, по данным американских СМИ, в последнее время склоняется в пользу Вэнса. Официально ни Вэнс, ни Рубио пока о выдвижении не объявляли.