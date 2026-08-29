Минобороны РФ заявило о наненсении ударов по логистическим центрам в Киеве и Киевской области Украины в пятницу вечером и в ночь на субботу.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражены: в Киеве и в Киевской области: транспортно-логистический центр «Фим Сервис» в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго», — говорится в сообщении Минобороны России.

По информации министерства, удару подвергся логистический центр в населенном пункте Калиновка. Минобороны РФ заявило, что на его территории находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран.

Кроме того, как следует из данных ведомства РФ, поражен склад боеприпасов в населенном пункте Милая ООО «Файер Поинт», в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.