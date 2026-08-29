США пригрозили Великобритании пересмотреть свою позицию по принадлежности Фолклендских островов, если Лондон не нарастит военные расходы. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Daily Telegraph.

По ее данным, представители Пентагона дали Лондону понять, что военные расходы нужно увеличить, иначе Великобритания «рискует потерять поддержку суверенитета над островами». Это лишь один из шагов, который рассматривают в американском военном ведомстве, чтобы добиться от союзника по НАТО увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, уточняет издание.

«Думаю, Великобритании будет уделено особое внимание, ведь у нее большой потенциал. Поэтому мы прилагаем усилия, чтобы у Великобритании появился стимул», — сказал один из источников. Говоря об изменении позиции по Фолклендским островам, он отметил, что США «не исключают в этом вопросе никаких шагов».

Как указывает газета, Вашингтон официально придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Фолклендских островов, но признает управление ими со стороны Великобритании.