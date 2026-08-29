От $4 до $5 млрд потребуется Непалу на восстановление после разрушительного наводнения, обрушившегося на приграничные районы страны. Об этом сообщил агентству Reuters министр финансов республики Сварним Вагле.

«Это лишь предварительная оценка. В настоящее время идет подсчет ущерба и потерь», — отметил он.

Мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром. По предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи». В результате огромная масса воды, камней и грязи по реке пронеслась по меньшей мере 70 км, разрушив прибрежные поселения и затопив большие территории.