Экономическая война, развязанная США против Ирана, не способствует урегулированию ситуации и лишь усиливает напряженность, грозя подрывом мирового финансового порядка. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан.

«Китай неоднократно ясно давал понять, что решительно выступает против незаконных односторонних санкций, которые никак не подкреплены международным правом и не одобрены Советом безопасности ООН», — заявил представитель дипмиссии, комментируя включение в санкционный список США по Ирану китайской логистической компании. «Экономическая война и максимальное давление не являются решением проблемы. Напротив, они лишь усиливают напряженность и способствуют распространению угроз, что ведет к нарушению мирового экономического и финансового порядка, а также законных прав и интересов других стран», — отметил пресс-секретарь посольства.

По его словам, «первоочередная задача состоит в том, чтобы содействовать деэскалации ситуации и как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам».