Американский лидер Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки, предусматривающей переход ее нефтяных резервов под контроль США.

«США только что заключили соглашение с Венесуэлой, это крупнейшая нефтяная сделка в мировой истории. По моему распоряжению госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет в тесном сотрудничестве с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в партнерстве с частным бизнесом обеспечили переход под контроль США более чем 65 млрд баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы, без каких-либо затрат со стороны американских налогоплательщиков», — написал американский лидер 28 августа в Truth Social.