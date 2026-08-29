Американские дипломаты, покинувшие Ближний Восток после начала военной операции Вашингтона против Ирана, возвращаются в посольства США в регионе. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, Госдепартамент на этой неделе начал снимать некоторые ограничения, касающиеся присутствия своих сотрудников на Ближнем Востоке. Вместе с тем, отмечает агентство, большинство американских дипломатических представительств в регионе пока не намерены возвращаться к полному штату сотрудников.

Подобные меры, пишет Associated Press, не обязательно связаны с изменениями в подходе Вашингтона к конфликту с Ираном, а скорее объясняются кадровой политикой Госдепа, ограничивающей время, которое дипломаты могут проводить вдали от мест своих командировок.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на внутреннюю документацию Госдепартамента сообщала, что американские власти готовятся к возвращению дипломатов в посольства стран Ближнего Востока.