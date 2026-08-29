Президент России Владимир Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К50.

За рулем нового автомобиля он проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.

«Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Не не, все в порядке», — пошутил российский лидер, проезжая мимо сотрудников автокластера.

Перед этим президенту рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей Volga. Путин лично сначала протестировал водительское сиденье, а затем и пассажирское.

После того, как российский лидер приехал на Volga К50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. «Мягко идет машина. В салоне тихо, управляется очень хорошо, буквально одним пальцем», — отметил он.



