В Бучанском районе Киевской области Украины горят складские помещения, пожар сопровождается взрывами, сообщил глава военной администрации региона Тимур Ткаченко в телеграм-канале.

«Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 «Киев — Чоп» с 15 по 32 км», — уточнил он.

На месте работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорание, добавил Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил в своем телеграм-канале о работе ПВО в городе. Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде районов области.