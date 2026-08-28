Москва считает провокационными заявления секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о россиянах на фоне неоднократно опровергнутых официальными лицами спекуляций о якобы возможной мобилизации в России.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат обратила внимание на заявление Симоняна о том, что республика якобы готова принять «новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт».
«С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Высказывания Симоняна считаем провокационными. По сути, они поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас».