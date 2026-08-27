Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает нападения России на страны НАТО, сославшись на свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«У меня были с ним хорошие переговоры. Он не станет атаковать территорию НАТО», – сказал американский лидер журналистам в Белом доме, говоря о президенте России Владимире Путине.
Трампа также спросили, передавал ли директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф соответствующее сообщение во время своего визита в Россию.
«Я не хочу это комментировать, но они не будут нападать», – ответил президент США.