28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-24, днем — 27-29° тепла.

Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 30-35° тепла, в горах ночью 12-17, днем — 20-25° тепла.