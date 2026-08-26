Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские позиции в Донецкой области будут усилены двумя обновленными группировками, которые возглавят Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

«Наши позиции в Донецкой области будут усилены благодаря двум обновленным отрядам. Командирами станут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий», – сказал Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что в этот день наградил Билецкого «Золотой звездой» Героя Украины.

«С министром обороны (Евгением Хмарой) и главнокомандующим (ВСУ Михаилом Драпатым) согласовали более системный подход к нанесению ударов на средние расстояния, а также необходимые кадровые решения», – отметил Зеленский.

Также президент Украины заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола и пообщался с командирами на Запорожском направлении.

Президент сообщил, что там планируют увеличить количество необходимых средств, в частности наземных роботизированных комплексов, а также нарастить их производство и закупки.

Кроме того, Зеленский анонсировал более системный подход к мидлстрайкам и заявил, что согласовал с министром обороны и главнокомандующим необходимые кадровые решения.