Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские позиции в Донецкой области будут усилены двумя обновленными группировками, которые возглавят Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.
«Наши позиции в Донецкой области будут усилены благодаря двум обновленным отрядам. Командирами станут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий», – сказал Зеленский.
Украинский лидер также сообщил, что в этот день наградил Билецкого «Золотой звездой» Героя Украины.
«С министром обороны (Евгением Хмарой) и главнокомандующим (ВСУ Михаилом Драпатым) согласовали более системный подход к нанесению ударов на средние расстояния, а также необходимые кадровые решения», – отметил Зеленский.
Также президент Украины заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола и пообщался с командирами на Запорожском направлении.
Президент сообщил, что там планируют увеличить количество необходимых средств, в частности наземных роботизированных комплексов, а также нарастить их производство и закупки.
Кроме того, Зеленский анонсировал более системный подход к мидлстрайкам и заявил, что согласовал с министром обороны и главнокомандующим необходимые кадровые решения.