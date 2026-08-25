Канада с сентября введет таможенные пошлины на импорт из США на сумму около $28 млрд, сообщил министр финансов страны Франсуа-Филипп Шампань.

«Начиная с 8 сентября, Канада введет ответные пошлины в размере до 15%, 25% или 50% на импорт из США на сумму $27,6 млрд. Наши пошлины будут соответствовать американским, которые были введены на аналогичные типы канадских товаров», – сказал глава минфина.

При этом Шампань отметил, что действующие пошлины Канады в отношении отдельных стран, в том числе на автомобили, продолжат применяться.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир на прошлой неделе заявил, что Оттава отказалась от двусторонней торговой сделки, которую Вашингтон считал выгодной для обеих сторон. После этого с 22 августа в США начали действовать 50-процентные импортные пошлины на отдельные категории товаров из Канады.

Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, подтвердил приостановку торговых переговоров с США и заявил о подготовке ответных мер. Он также назвал ситуацию между двумя странами «торговой войной», выразив мнение, что ее начало было инициировано Вашингтоном.