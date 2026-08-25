Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении создать в парламенте следственную комиссию по вопросу Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Выступая в законодательном органе в рамках обсуждения программы правительства на ближайшие пять лет, Пашинян заявил, что не допустит, чтобы «в стране было государство в государстве». По его словам, Республика Армения вправе принимать соответствующие законы и требовать их соблюдения.