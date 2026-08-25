В московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США, сообщают российские СМИ.

Boeing C-17 Globemaster III с позывным RCH4555 вылетел из Риги и приземлился в Москве утром во вторник, 25 августа. В истории полетов значится Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена объединенная база Эндрюс. На ней базируются самолеты, используемые президентом США.

Самолет C-17 предназначен для перевозки войск и крупногабаритных грузов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о военно-транспортном самолете Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing C-17 Globemaster III, приземлившемся во Внуково.