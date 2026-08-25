Правительство Армении обсуждает возможность введения возрастных ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними.

Об этом заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания по внешним отношениям Саргис Ханданян.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян предложил оппозиции создать рабочую группу для обсуждения возможного запрета анонимных аккаунтов в соцсетях и принятия соответствующего закона.

«Идея премьер-министра очень хорошая. И поскольку в этом вопросе правительство обсуждает возможность введения возрастных ограничений, в частности, ограничения права несовершеннолетних на использование соцсетей, это действительно может быть полезным», — сказал Ханданян на заседании парламента во вторник.

При этом депутат усомнился, что такие меры смогут полностью решить проблему.

«В частности, в предвыборный период были опубликованы расследования, из которых стало известно, что услуги так называемых «фабрик фейков», которыми в основном пользуется оппозиция, осуществляются за пределами Армении. Таким образом, этот закон может оказаться неэффективным в отношении этой части деятельности», — отметил Ханданян.