Начальник штаба ливийской армии Саддам Хафтар опирается на союз с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, стремясь разгромить своих противников, нашедших убежище в Нигере. Одновременно он пытается заручиться поддержкой повстанческих групп, выступающих против режима Абдурахмана Тчиани и действующих в Ливии и Чаде, пишет Africa Intelligence.

Ситуация в сфере безопасности, связывающая Ливию, Чад и Нигер, напоминает сложный лабиринт. Начальник штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) Саддам Хафтар теперь пытается переиграть власти Нигера, укрепляя союз с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби. Обоих объединяет то, что их противники располагают тыловыми базами в районе перевала Сальвадор на севере Нигера.

На фоне усилившейся в последние недели напряженности в Феццане — обширном южном регионе Ливии, граничащем с Чадом и Нигером, — сын генерала Халифы Хафтара предпринимает шаги, чтобы сохранить контроль над ливийской частью этой территории. Одним из его приоритетов является укрепление союза с Чадом. Именно эта задача находилась в центре его визита в Нджамену 26 июля, где Хафтар провел переговоры с Деби об усилении совместных сил и согласовании плана действий против властей Нигера.

Одной из главных целей является перевал Сальвадор. Саддам Хафтар хотел бы добиться ареста находящегося там ливийского представителя народа тубу Мохамеда Вардугу, который возглавляет повстанческую «Оперативную группу освобождения Юга» (SLOR) и нашел убежище в этом районе. Президент Чада, со своей стороны, стремится ликвидировать военно-политические оппозиционные группировки — «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT) и «Военный командный совет спасения Республики» (CCMSR).

Для укрепления союза с чадским президентом Саддам Хафтар предложил создать и обеспечить безопасность коридора, который соединит район Куфры на юго-востоке Ливии с городом Амджарас на северо-востоке Чада. Этот маршрут позволит наладить прямое движение грузов в Чад, тогда как сейчас конвои из Куфры преимущественно проходят через так называемый «треугольник Сарра» — ливийскую территорию у границ с Египтом, Суданом и Чадом.

Выбор этого направления не случаен. Амджарас, историческая вотчина семьи Деби, одновременно является важным логистическим узлом, через который проходит оборудование, предназначенное для суданских Сил быстрого реагирования (RSF) под командованием генерала Мохамеда Хамдана Дагло. Президент Чада поддерживает RSF в их войне с Вооруженными силами Судана — регулярной армией, которую возглавляет генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Сближение между влиятельным лагерем Хафтара в Бенгази и президентом Чада происходит на фоне изменения дипломатической линии в отношении Ниамея. Если прежде Саддам Хафтар поддерживал связи с лидером нигерской хунты генералом Абдурахманом Тчиани, то теперь он перешел в лагерь его противников.

Переломным моментом стало освобождение 22 июня этого года 18 граждан Ливии, содержавшихся под стражей в Ниамее, среди которых был офицер Бадреддин Шреди Мехдун. Несмотря на настойчивые требования Саддама Хафтара выдать его, Мехдун был передан властям в Триполи. Офицер контртеррористического подразделения, работавший в Феццане в интересах Правительства национального единства (ПНЕ), пытался вербовать людей в этом районе и был задержан властями Нигера в июле 2025 года.

В ответ на возвращение Мехдуна в Триполи ЛНА в тот же день освободила нигерского повстанца из народа тубу Махамуда Саллаха — лидера «Патриотического фронта освобождения», поддерживающего свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. До этого Саллах содержался в Бенгази под достаточно комфортным домашним арестом. Фактически Саддам Хафтар предложил сделку нигерскому оппозиционеру, который заявил о намерении возобновить вооруженную борьбу против правящей в стране хунты.

Одновременно активизировал атаки на власти в Ниамее поддерживающий Базума нигерский наемник Мусса Конаи. Находясь в Чаде, он возглавляет «Патриотическое движение за свободу и справедливость» (MPLJ). До недавнего времени эта группировка ограничивалась нападениями на нефтяные объекты блока Агадем на востоке Нигера. Однако 15 августа Мусса Конаи взял на себя ответственность за атаку на лагерь Национальной гвардии Нигера в Сегедине на северо-востоке страны. По данным MPLJ, в результате нападения погибли 15 сотрудников сил обороны и безопасности Нигера.

Укрывшийся на севере Нигера Мохамед Вардугу, командующий SLOR, продолжает наносить стремительные удары по позициям ЛНА. Летом его группировка нанесла силам Хафтара серьезный удар, атаковав 12 июля авиабазу Аль-Виг недалеко от границ с Нигером и Чадом. Повстанцы захватили технику ЛНА и взяли пленных. Пытаясь договориться с Вардугу, Саддам Хафтар рассчитывает использовать в качестве рычага давления захваченных им представителей ближайшего окружения своего противника.

Вардугу укрывается в том же районе, что и CCMSR, с которым он заключил тактический союз. Именно поэтому Саддам Хафтар на определенном этапе пытался установить контакты и с этой чадской оппозиционной группировкой. Президент CCMSR Махамат Али Юсуф был вынужден опровергать недостоверные заявления после того, как два члена политбюро организации — Исса Али Юсуф и Махамат Ахмат Гассим — перешли на сторону ЛНА. Оба были исключены из CCMSR еще в мае 2025 года.

На фоне опасений лагеря Хафтара относительно возможной активизации повстанцев Саддам Хафтар 5 августа начал многодневную поездку по городам юга Ливии. Ее целью было продемонстрировать присутствие в Феццане и заручиться поддержкой местных племенных лидеров. В частности, он встретился с шейхами Тмассы и Аль-Шувайфа.

Однако спустя несколько дней тревога в клане Хафтара усилилась после удара уже в самом его оплоте. 10 августа был убит глава военной разведки востока Ливии Фаузи аль-Мансури. Его автомобиль взорвался неподалеку от его дома в Бенгази. Мансури был близким соратником Хафтара и ранее отвечал за район Себхи в Феццане.

На фоне этой эскалации Ниамей продолжает развивать контакты с властями в Триполи. В ближайшие дни Нигер должен посетить заместитель министра обороны Абдул Салам аз-Зуби. Этот визит продолжает усилия премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна, который решил нормализовать отношения со своим коллегой из Правительства национального единства Абдулом Хамидом Дбейбой. 15 июня Зейн посетил Триполи, где обсуждал сотрудничество в сфере обороны между двумя соседними государствами.

В противостоянии со своими противниками правительство Зейна также может рассчитывать на поддержку соседнего Алжира. 9 августа президент Алжира Абдельмаджид Теббун передал нигерской армии два ударных и два транспортных вертолета.

Алжир уже давно занимает в регионе позицию, направленную против Хафтара. Это связано как с его договоренностями о размещении на подконтрольных территориях наемников ЧВК «Вагнер», ныне действующих в составе «Африканского корпуса», так и с соперничеством сторон вдоль ливийско-алжирской границы.