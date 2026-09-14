Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не требуется дополнительное регулирование в сфере искусственного интеллекта.

«Единственный контроль или защитные барьеры, которые необходимы в сфере ИИ, – это сильный и умный – с высоким коэффициентом интеллекта – президент, а у США этого в достатке!» – написал американский лидер в Truth Social.

Американский лидер отметил, что его администрация не позволила разработчикам ИИ заниматься плохими или потенциально плохими вещами, как это произошло с гендиректором Anthropic Дарио Амодеи, который «теперь выдает себя за совершенного ангелочка».

«У нас уже имеются огромные полномочия в сфере уголовного права и регулирования, касающиеся этих компаний», – заявил американский лидер. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны допустить, чтобы Китай опередил их в гонке за лидерство в сфере ИИ.

Ранее Амодеи заявил, что индустрия искусственного интеллекта слишком долго замалчивала реальные риски новой технологии.