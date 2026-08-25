В результате комплекса оперативных и контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, выявлен кальянный табак, ввезенный на территорию страны с нарушением таможенных правил.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, в рамках мероприятий таможенного контроля было установлено, что пассажиры, прибывшие рейсом Багдад–Баку, поместили различные посылки в легковой автомобиль, находившийся на территории аэропорта, после чего покинули территорию.

В ходе таможенного досмотра указанного транспортного средства в посылках, которые раздавались пассажирам в аэропортах зарубежных стран и ввозились на территорию страны под видом товаров для личного пользования, были обнаружены 866 коробок кальянного табака без обязательной маркировки Азербайджанской Республики.

По факту проводится расследование.