Завтра, 22 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем ​​- 30-35° тепла. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 50-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем ​​- 35-38, местами — до 40° тепла, в горах ночью 12-17, днем ​​- 21-26° тепла.