Пираты у побережья Сомали захватили судно с гражданами Индии на борту, сообщает Hindustan Times. Это уже второй инцидент с начала недели.

Танкер MT Sibu 1 под флагом Эритреи с 16 гражданами Индии среди 20 членов экипажа был захвачен шестью вооруженными пиратами в Аденском заливе в 30 морских милях от побережья Йемена. Все члены экипажа, по данным властей Индии, находятся в безопасности.

До этого судно Lutuf под флагом Камеруна захватили у побережья Сомали. По словам источника Associated Press, Lutuf вез оружие для турецкого военного учебного объекта в Могадишо, а также средства связи и спутниковое оборудование. В экипаж входили десять человек: шесть граждан Индии, граждане Турции и Грузии, а также двое сербских охранников.