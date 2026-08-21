Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман заявил, что по мере дальнейшей диверсификации торгово-экономических связей между двумя странами открываются значительные возможности для сотрудничества в сфере зелёной энергетики.

«Поскольку наша торгово-экономическая деятельность продолжает диверсифицироваться, перед нами открываются огромные возможности в сфере зелёной энергетики, особенно в таких направлениях, как солнечная энергетика и, конечно же, ветроэнергетика — особенно с учётом того, что Азербайджан является „ветреным городом“», — сказал дипломат.

По его словам, сотрудничество также охватывает широкий спектр современных технологий.

«Однако происходит и много других интересных процессов. Они охватывают широкий спектр современных технологий — от электрических интерконнекторов до создания центров обработки и хранения данных. Мы обсуждаем, каким образом британские компании могут содействовать развитию этих направлений», — отметил Норман.

Посол добавил, что стороны также обсуждают взаимодействие в сферах транспорта, инфраструктуры и информационных технологий.

«Мы также говорим о транспорте, инфраструктуре и целом ряде других сфер, связанных с информационными технологиями», — заявил он.

Норман подчеркнул, что британский бизнес уже представлен в Азербайджане в широком спектре экономической деятельности, и выразил уверенность, что в будущем число британских компаний в стране увеличится.

«Таким образом, британский бизнес уже представлен в Азербайджане в очень широком спектре экономической деятельности, и в будущем здесь будет работать ещё больше британских компаний», — сказал он.

Отдельно дипломат отметил вклад британских специалистов в архитектурный облик Баку.

«И ещё один момент, который, на мой взгляд, стоит отметить, — это архитектура. Я был действительно поражён, когда осматривал Баку и видел высотные здания, насколько много из них спроектировано британскими архитекторами. Это действительно приятно видеть и знать, что такое сотрудничество продолжается», — заключил посол.