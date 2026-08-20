Турецкая компания ASELSAN впервые спустила на воду беспилотный надводный дрон-камикадзе TUFAN. Аппарат нового поколения предназначен для выполнения ударных задач в морских боевых действиях.

Как сообщает TRT Haber, разработка представлена в рамках фестиваля TEKNOFEST.

TUFAN позиционируется как высокоскоростная беспилотная платформа, способная действовать автономно, а также в составе роя. Длина аппарата составляет 8 метров, ширина — 1,8 метра.

Максимальная скорость TUFAN превышает 50 узлов — около 93 км/ч. Оперативная дальность действия аппарата достигает 200 морских миль, или примерно 370 километров.

Разработчики рассматривают TUFAN как перспективное средство для применения в морских операциях.