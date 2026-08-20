Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении мероприятий, посвященных 130-летию выдающегося государственного и научного деятеля, доктора медицинских наук, профессора Азиза Алиева.

В январе 2027 года исполнится 130 лет со дня его рождения.

В распоряжении отмечается значительный вклад Азиза Алиева в государственное строительство и совершенствование управления, развитие системы здравоохранения Азербайджана, медицинского образования и подготовку национальных медицинских кадров.

Также подчеркивается его деятельность в годы Второй мировой войны, когда он руководил рядом важных мероприятий, имевших военно-политическое значение.

Особое внимание в документе уделено его вкладу в укрепление отношений между Азербайджаном и Дагестаном. Отмечается, что благодаря этой деятельности имя Азиза Алиева стало одним из символов дружбы и братства народов Азербайджана и Дагестана.

Согласно распоряжению, Министерство здравоохранения совместно с Министерством науки и образования и Министерством иностранных дел Азербайджана должно подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 130-летию Азиза Алиева.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения президента.