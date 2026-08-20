Главная прокуратура подаст апелляционный протест на приговор бывшему председателю Центральной военно-врачебной комиссии (ВВК) Министерства обороны Азербайджана Расиму Гасанову, который был освобожден из-под стражи.

Отмечается, что по итогам предварительного расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в отношении Расима Аловсета оглу Гасанова, ему были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2, 311.3.3, 313 и 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана, после чего уголовное дело было направлено в Бакинский военный суд.

В ходе судебного процесса прокурор, поддерживавший государственное обвинение, потребовал приговорить Расима Гасанова к 10 годам лишения свободы с лишением на три года права занимать руководящие и материально ответственные должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Однако решением Бакинского военного суда действия Расима Гасанова были переквалифицированы на статьи 178.2.2, 178.2.3 и 178.2.4 УК Азербайджана (мошенничество), и ему назначен штраф в размере 7 тыс. манатов. С учетом срока содержания под стражей размер штрафа был уменьшен до 5 тыс. манатов.

В Главной прокуратуре заявили, что после получения приговора государственным обвинителем будет решен вопрос о подаче апелляционного протеста.

13:51 Завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя Центральной военно-врачебной комиссии (ВВК) Министерства обороны Азербайджана Расима Гасанова.

На процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Анара Рзаева был зачитан приговор, передает АПА.

Согласно приговору, обвинение, предъявленное Расиму Гасанову, переквалифицировано на статью 178.3.2 УК Азербайджана (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере).

Суд оштрафовал его на 15 тыс. манатов, после чего он был освобождён в зале суда.

Следствием были установлены основания для подозрения в том, что Расим Гасанов в 2021–2025 годах, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал от различных лиц денежные средства в качестве взятки за освидетельствование и увольнение обратившихся к нему военнослужащих, а также совершал служебный подлог.

На основании собранных доказательств Расиму Гасанову было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), 313 (служебный подлог) и 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и решением суда по ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.