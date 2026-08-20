Бывший глава ФБР Джеймс Коми угрожал президенту США Дональду Трампу, в том числе ради продвижения своей книги. Об этом говорится в новом судебном документе Минюста США.

Незадолго до выхода книги Коми опубликовал фото ракушек, сложенных в цифры «8647». В американском сленге «86» может означать «убрать кого-либо», а «47» — порядковый номер президентства Трампа. Минюст расценил публикацию как зашифрованную угрозу.

В документе также приводится переписка Коми с литературным агентом. На слова агента о том, что скандал сделал его знаменитостью, экс-глава ФБР ответил: «Не планировал, но если это поможет продавать книгу, то мне ок».

Коми не признает вину и считает дело политически мотивированным. Защита указывает, что товары с цифрами «8647» широко продаются в магазинах.