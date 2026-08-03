Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран начинают новый раунд переговоров после нескольких недель эскалации и взаимных ударов.

По словам американского лидера, переговоры стартуют 3 августа. Трамп отметил, что стороны уже достигли договорённостей по вопросу судоходства в Ормузском проливе, а следующим этапом станет соглашение по иранской ядерной программе и денуклеаризации страны.

«Мы ведём с ними переговоры. Они начнутся завтра днём. Это спасёт много жизней. Я бы предпочёл заключить сделку. Мне не нравится убивать людей», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

Ранее, 1 августа, президент США заявил, что отказался от нанесения новых ударов по Ирану ради достижения дипломатического соглашения. В Тегеране подтвердили, что переговоры при посредничестве Омана по вопросу судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии.