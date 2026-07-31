Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута. Об этом итальянский премьер написала в своих соцсетях.

По ее словам, ситуация в Сеуте свидетельствует о том, что неконтролируемая нелегальная миграция представляет угрозу безопасности европейских границ.

Напомним ранее испанские СМИ сообщили, что за последнюю неделю в Сеуту из Марокко прибыли более 1,5 тыс. мигрантов. На фоне миграционного кризиса власти Испании направили в автономный город военных для усиления мер безопасности.