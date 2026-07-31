Американский производитель электромобилей Tesla может продать свой бизнес в Китае или вывести его в отдельную структуру. Об этом со ссылкой на источники стало известно The Wall Street Journal (WSJ).

Причина продажи китайского подразделения — подготовка к слиянию Tesla с компанией SpaceX. Последняя является крупным подрядчиком Пентагона, что накладывает значительные ограничения на ее работу. В случае слияния выделение китайского подразделения Tesla из общей структуры позволит исключить потенциальный конфликт интересов и регуляторные риски.

По словам людей, знакомых с планами, в последние годы Маск распорядился организовать работу в Tesla таким образом, чтобы между ее подразделениями в США и Китае не было связи. Он хотел быть уверенным, что в случае геополитических разногласий между двумя странами хотя бы американская половина Tesla продолжит работать.