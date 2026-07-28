Россияне всё чаще переходят на покупку одежды в секонд-хендах. По данным аналитического центра «Чек Индекс», в первом полугодии 2026 года число таких покупок выросло на 9%, а средний чек — на 10%, до 1245 рублей (около 16 долларов).

Одновременно продажи новой одежды сократились на 10%, несмотря на рост среднего чека до 3129 рублей (около 40 долларов).

Эксперты связывают эту тенденцию со стремлением россиян экономить. По прогнозу INFOLine, рынок секонд-хенда в России после роста до 950 млрд — 1 трлн рублей (около 12,2–12,8 млрд долларов) в 2025 году увеличится ещё на 12–15% в текущем году.

Согласно опросу Gallup, в 2026 году 56% россиян заявили о снижении уровня жизни — это максимум за последние 20 лет, а 60% считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается.