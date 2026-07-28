Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана от сделки готов «довести дело до конца», однако отметил, что не хотел бы наносить удары по гражданской инфраструктуре страны.

«Если иранцы не заключат сделку, я вернусь и доведу дело до конца. Но на восстановление у них уйдет целая вечность. Я могу уничтожить большую часть их мостов меньше чем за час», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

При этом глава Белого дома отметил, что хотел бы избежать ударов по объектам гражданской инфраструктуры Ирана.

«Если я могу избежать этого (нанесения ударов по гражданской инфраструктуре – ред.), я бы хотел этого избежать. И кому я этим причиняю вред? Я причиняю вред (обычным – ред.) людям», – подчеркнул президент США.