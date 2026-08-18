Суд в Дамаске приговорил к смертной казни Васима Асада — двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает государственное агентство Syrian Arab News Agency (SANA).

Васима Асада признали виновным в умышленном убийстве нескольких человек, а также в преступлениях, связанных с пытками. Суд квалифицировал эти деяния как преступления против человечности и военные преступления.

Ранее, 11 августа, сирийский суд заочно приговорил к смертной казни самого Башара Асада. Экс-президента признали виновным в преступлениях против человечности.