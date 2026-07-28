Китайская армия готова продолжать развивать обмены и сотрудничество с Вооруженными силами Азербайджана, способствуя укреплению двусторонних отношений, заявила посол КНР в Баку Лу Мэй на мероприятии по случаю 99-й годовщины основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По словам дипломата, Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами, а отношения между двумя странами продолжают поступательно развиваться благодаря стратегическому руководству глав государств. Она подчеркнула, что сотрудничество между Пекином и Баку охватывает широкий спектр сфер и способствует повышению благосостояния народов обеих стран.

При этом Лу Мэй указала, что военное взаимодействие остается одним из важных элементов стратегического партнерства.

«Китайская армия готова и впредь углублять обмены и сотрудничество с Вооруженными силами Азербайджана, внося новый вклад в развитие двустороннего сотрудничества», — заявила посол.

Глава китайской дипмиссии также отметила, что Пекин намерен вместе с Баку выполнять договоренности, достигнутые руководством двух стран, и последовательно расширять взаимодействие по ключевым направлениям. В частности, она указала на сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс – один путь», развитие технологий искусственного интеллекта, а также совместные усилия по укреплению мира и обеспечению устойчивого развития на региональном и международном уровнях.