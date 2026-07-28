Политолог Эльдар Намазов прокомментировал реакцию российских пропагандистов на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшие на Шушинском глобальном медиафоруме, а также последовавший телефонный разговор лидеров Азербайджана и России.

По словам Намазова, принципиальная позиция Алиева по российско-украинской войне получила широкий отклик в международных СМИ и была положительно воспринята украинской общественностью.

Политолог также обратил внимание на дискуссии в странах Центральной Азии, где эксперты задавались вопросом, почему региональные лидеры не выступают с такими же прямыми оценками.

«Потом последовало очень мудрое и ответственное заявление Токаева, который также призвал Путина прекратить эту войну», — отметил Намазов.

Говоря о реакции Москвы, политолог заявил, что, пока официальные российские лица хранили молчание, против Азербайджана выступили прокремлевские пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.

«Особенно “постарался” Владимир Соловьев. Он, видимо, забыл о своем “богатом опыте” каяться и приносить извинения Азербайджану за откровенно хамские и бесцеремонные выпады против нашей страны», — написал Намазов.

Он также резко отреагировал на слова Симоньян, которая допустила, что после Ильхама Алиева Азербайджаном может руководить человек, иначе относящийся к России.

«Украину “за два дня” она уже взяла, и теперь пятый год Россия все глубже погружается в болото изнуряющего конфликта. Этого ей, видимо, мало — она и Азербайджан думает также за “два дня” брать?» — заявил политолог.

Намазов подчеркнул, что после этих выступлений Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву. В Кремле охарактеризовали отношения между странами как конструктивные и заявили о намерении развивать взаимовыгодное сотрудничество.

«Если кто в России не понял — это и есть то, что называют государством “средней силы”, влияющим на региональные и мировые процессы. Независящее от внешних сил ни в политическом, ни в экономическом плане, проводящее суверенную внешнюю политику на основе национальных интересов», — отметил Намазов.

По его словам, Азербайджан является государством, с которым вынуждены считаться ведущие мировые державы.

«Нам не нужны очередные извинения опять “промахнувшихся” прокремлевских пропагандистов и азербайджанофобов. Собаки лают — караван идет», — заключил политолог.