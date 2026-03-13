Министр войны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, обезображен.

По его словам, Хаменеи накануне распространил лишь письменное заявление без видео и аудио, что вызывает вопросы.

«Вчера он выступил с обращением, но не было ни его голоса, ни видеозаписи. Это было только письменное заявление. У Ирана много камер и диктофонов — так почему же только письменное заявление? Думаю, вы понимаете причину. Он напуган, ранен и скрывается. У него нет легитимности. В Иране сейчас хаос — возможно, там даже не знают, кто действительно управляет страной», — заявил Хегсет.