Кремлёвский идеолог Александр Дугин заявил, что жителей Москвы, проводящих время на Патриарших прудах и ведущих привычный образ жизни, в конечном итоге придется мобилизовать и отправить на фронт.

По мнению Дугина, в условиях продолжающегося конфликта недопустимо сохранять «иллюзию беззаботности». Он утверждает, что Россия ведет «цивилизационную войну» с Западом, которая, по его словам, может иметь глобальные последствия.

«Мы ведем прямую, лоб в лоб, цивилизационную войну с Западом, которого до конца не знаем и во всей глубине не называем истинным врагом. Находиться в бою в таком полупроснувшемся состоянии смертельно опасно», — возмущается Дугин.

В своих рассуждениях он сравнил отдыхающих на Патриарших прудах с «тыловыми муравьями», сославшись на эксперименты биологов. По его версии, такие «муравьи» включаются в работу только после того, как иссякает основной ресурс, проведя аналогию с возможной дальнейшей мобилизацией населения.