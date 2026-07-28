Министерство иностранных дел Польши заявило, что Варшава не имеет территориальных претензий к Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр.

«Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине», — написал представитель МИД, подчеркнув, что позиция Варшавы остается неизменной.

По его словам, польское правительство полностью признает, уважает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах.

Заявление польского МИД последовало после слов президента России Владимира Путина о том, что Украина, по его мнению, рано или поздно может утратить свои западные территории.