Чемпион мира и Европы, обладатель «Золотого мяча» 1998 года Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции. Об этом сообщает Федерация футбола этой страны.

Зидан заключил контракт на следующие четыре года, до чемпионата мира 2030 года.

На этом посту 54-летний Зидан сменил Дидье Дешама, который покинул сборную Франции после чемпионата мира 2026 года. Команду Дешам возглавлял с 2012 года, под его руководством она выиграла чемпионат мира 2018 года и Лигу наций-2021, играла в финале Евро-2016 и ЧМ-2022. На ЧМ-2026 французы заняли четвертое место, проиграв в полуфинале Испании (0:2), а в матче за третьей место — Англии (4:6).

Зидан находился без работы после того, как в конце мая 2021 года покинул пост главного тренера «Реала», который занимал с марта 2019 года. До этого он руководил командой с 2016 по 2018 год. «Реал» с Зиданом трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании. Также Зидан выиграл с «Реалом» два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.