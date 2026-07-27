Министерство иностранных дел Туркменистана заявило о недопустимости ударов по судам в Каспийском море после атаки украинских беспилотников на иранское торговое судно.

«Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединённых Наций, подчёркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По данным СМИ, утром 25 июля ВСУ атаковали два судна в Каспийском море. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суда перевозили военные грузы между Россией и Ираном. В свою очередь Тегеран осудил атаку и предупредил Киев о возможных ответных мерах.