Статус КНДР как ядерного государства является окончательным и необратимым, а ядерный потенциал республики будет непрерывно укрепляться. Об этом заявила Ким Ё Чжон — заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Кто что бы ни говорил, окончательны и необратимы статус и значение существования КНДР как ответственного ядерного государства, которое обеспечивает паритет сил и гарантирует геополитическую безопасность на Корейском полуострове и за его пределами. Ядерная мощь КНДР будет непрестанно обновляться без малейшей остановки», — подчеркнула она.

Заявление стало реакцией на документ председателя Регионального форума АСЕАН, в котором содержался призыв к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Ё Чжон выразила «серьезное недовольство» позицией форума и решительно отвергла ее.

Заведующая отделом ЦК ТПК подчеркнула, что закрепленный в конституции статус КНДР как ядерного государства невозможно изменить «одной бумагой, не имеющей никакого юридически обязательного характера».

«Последовательна и ясна наша позиция: ядерные силы сдерживания является надежным щитом для суверенитета государства и лучшей гарантией для защиты государственной власти», — резюмировала Ким Ё Чжон.