В рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в корейском городе Пусан, была представлена новая международная программа Азербайджана, направленная на поддержку малых островных развивающихся государств (SIDS).

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в постоянном представительстве Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО.

На мероприятии высокого уровня на тему «Стратегия Всемирного наследия стран SIDS», организованном Центром всемирного наследия, была объявлена «Международная инициатива технической помощи Азербайджанской Республики по повышению потенциала на пути к Всемирному наследию для малых островных государств (SIDS)».

Новая инициатива направлена на повышение институциональных возможностей и профессиональных навыков стран SIDS, оказание экспертной и технической поддержки в сфере включения уникальных образцов наследия малых островных государств в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Разработка программы осуществляется Институтом сертификации по культуре и образованию.

Выступая на мероприятии, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев заявил, что программа нацелена на внесение дополнительного вклада в важную деятельность ЮНЕСКО в данном направлении и предусматривает механизмы поддержки, направленные на наращивание практического потенциала с учетом конкретных потребностей стран SIDS, в частности для реагирования на вызовы, создаваемые изменением климата для сохранения объектов Всемирного наследия. Программа будет реализовываться профессиональными экспертами, привлекаемыми Институтом сертификации в области культуры и образования, обладающим международным опытом в данной сфере.

Выступая на мероприятии, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду подчеркнул важность программы и выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказываемую странам SIDS.

На мероприятии также было отмечено, что объявленная Азербайджаном инициатива оценивается как важный шаг на пути укрепления международной солидарности, продвижения обмена опытом в области сохранения всемирного культурного и природного наследия, а также наращивания потенциала стран SIDS и других уязвимых государств.